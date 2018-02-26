Карен Хачанов: "Я очень рад, но мне надо продолжать упорно работать"

Россиянин Карен Хачанов поделился эмоциями после победы на турнире в Марселе. Со счетом 7:5, 3:6, 7:5 он в финале обыграл Люка Пуи. Для Хачанова этот титул стал вторым в карьере: первый он завоевал в китайском Чэнду в 2016 году.

- Я завоевал второй титул в карьере, так что, конечно, я очень рад, - цитирует официальный сайт ATP Хачанова. - Мне нужно продолжать упорно работать. Мне кажется, что на протяжении всей недели я играл отлично. Конечно, я рассчитываю вернуться сюда в следующем сезоне.