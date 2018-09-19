Карен Хачанов: "Вавринка - не лучший соперник для второго круга"

Первая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал поражение от Стэна Вавринки во втором круге турнира в Санкт-Петербурге. Хачанов уступил в двух сетах, оба проиграл на тай-брейках. По словам теннисиста, матч Кубка Дэвиса против Белоруссии отнял у него много сил.

- Стэн, конечно, соперник не для второго круга. Тяжело играть с ним на такой стадии. Мне кажется, что он сыграл очень хорошо. Действовал очень прилично, уверенно, все по делу. Мне кажется, в какие-то моменты он хорошо сыграл, на каких-то важных мячах я ошибся. Если бы не эти ошибки, все могло бы сложиться по-другому, - сказал Хачанов. - План был хорошо подавать. И не давать ему времени атаковать, стараться самому вести активную игру, таскать его по корту. Но против Вавринки сегодня он не действовал.

- У вас не было мыслей отказаться от участия в матче Кубка Дэвиса ради успешного выступления в Петербурге?

- Нет, таких мыслей не было. У меня изначально был план играть за команду. А в Петербург я просто очень хотел приехать сам. Хотя матч Кубка Дэвиса определенную роль, конечно, сыграл. Я отдал очень много сил и энергии, прежде всего, психологической. И это тоже могло сказаться в ключевые моменты.

- Каким вам запомниться этот турнир?

- У меня с этим турниром связаны очень хорошие воспоминания. Именно в Санкт-Петербурге я выиграл свой первый матч на уровне ATP. Это было уже пять лет назад, тогда турнир проходил еще на другой арене. Сейчас он растет, прогрессирует, развивается. Всегда приятно приезжать в Питер. Зрители всегда очень тепло поддерживают. (Мария Никулашкина)