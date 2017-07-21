ITF отстранила Настасе до 2021 года

Международная федерация тенниса (ITF) отстранила капитана сборной Румынии Илие Настасе, информирует официальный сайт организации. Он лишен возможности занимать официальные должности в рамках командных турниров ITF до 1 января 2021 года.

Его также не будут аккредитовывать на турниры организации до 1 января 2019 года. В их число не входят турниры "Большого шлема". Настасе также оштрафован на 10 тысяч долларов.

Напомним, что 70-летний румын был наказан за поведение на Кубке федерации. Во время матча со сборной Великобритании он оскорбил арбитра и довел до слез своими словами британку Джоанну Конту.