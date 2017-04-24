Хачанов и Тим проиграли в первом круге турнира в Барселоне в паре

Россиянин Карен Хачанов и австриец Доминик Тим в матче первого круга турнира в Барселоне в парном разряде уступили дуэту Филипп Пецшнер - Александр Пейя - 3:6, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты.
Отметим, что в первом круге одиночного разряда Хачанов встретится с бразильцем Томазом Беллуччи.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 324 905 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Пецшнер/Пейя (Германия/Австрия) - ХАЧАНОВ/Тим (Россия/Австрия) - 6:3, 6:3