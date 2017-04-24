Хачанов и Тим проиграли в первом круге турнира в Барселоне в паре

Россиянин Карен Хачанов и австриец Доминик Тим в матче первого круга турнира в Барселоне в парном разряде уступили дуэту Филипп Пецшнер - Александр Пейя - 3:6, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты.

Отметим, что в первом круге одиночного разряда Хачанов встретится с бразильцем Томазом Беллуччи.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 324 905 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Пецшнер/Пейя (Германия/Австрия) - ХАЧАНОВ/Тим (Россия/Австрия) - 6:3, 6:3