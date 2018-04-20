Григор Димитров: "Надаль - фаворит нашего поединка, но я планирую навязать борьбу"

Григор Димитров рассказал, что в победной встрече 1/4 финала турнира в Монте-Карло с Давидом Гоффеном ему удалось сыграть лучше, чем в предыдущих матчах. Болгарин победил бельгийца в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:5). В следующем раунде Димитров встретится с Рафаэлем Надалем и постарается дать ему бой.

– Я играл намного лучше, чем в предыдущих матчах. С этой точки зрения мне удалось сделать шаг вперед. По правде говоря, было немного странно соперничать с Давидом, поскольку перед началом турнира мы провели несколько совместных тренировок. Важно, что я мог выйти в полуфинал престижного турнира, – цитирует пресс-служба ATP Димитрова. – Впереди игра с Надалем, которую необходимо провести на максимуме собственных возможностей. Рафа является фаворитом поединка, но я планирую навязать борьбу.

Рафаэль Надаль в своей четвертьфинальной встрече обыграл Доминика Тима со счетом 6:0, 6:2. Отметим, что испанец выигрывал турнир в Монте-Карло десять раз.