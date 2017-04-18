Гоффен и Куэвас вышли в третий круг турнира в Монте-Карло

Уругваец Пабло Куэвас в двух сетах обыграл португальца Жоау Соузу во втором круге турнира ATP в Монте-Карло. В другом поединке бельгиец Давид Гоффен одолел испанца Николаса Альмагро. Его следующий соперник определится в дуэли австрийца Доминика Тима и голландца Робина Хаасе. А Куэвас встретится с победителем матча между швейцарцем Стэном Вавринкой и чехом Иржи Веселы.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Monte-Carlo Rolex Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Куэвас (Уругвай, 16) – Соуза (Португалия) – 6:3, 6:3

Гоффен (Бельгия, 10) – Альмагро (Испания) – 7:5, 6:1