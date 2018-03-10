02:22 | Теннис — ATP

Фучович стал первым соперником Чилича на турнире в Калифорнии


В Индиан-Уэллсе продолжается турнир серии "Мастерс-1000". В матче первого круга венгр Мартин Фучович победил серба Виктора Троицки – 7:6 (7:3), 6:1. Фучович четыре раза взял чужую подачу и всего раз отдал свою. Во втором раунде венгерский спортсмен встретится с хорватом Марином Чиличем.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир ATP BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 972 535 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Мартин Фучович (Венгрия) – Виктор Троицки (Сербия) – 7:6 (7:3), 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/indianwells/2018/

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