Фучович стал первым соперником Чилича на турнире в Калифорнии

В Индиан-Уэллсе продолжается турнир серии "Мастерс-1000". В матче первого круга венгр Мартин Фучович победил серба Виктора Троицки – 7:6 (7:3), 6:1. Фучович четыре раза взял чужую подачу и всего раз отдал свою. Во втором раунде венгерский спортсмен встретится с хорватом Марином Чиличем.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мартин Фучович (Венгрия) – Виктор Троицки (Сербия) – 7:6 (7:3), 6:1