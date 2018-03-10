Фучович стал первым соперником Чилича на турнире в Калифорнии

В Индиан-Уэллсе продолжается турнир серии "Мастерс-1000". В матче первого круга венгр Мартин Фучович победил серба Виктора Троицки – 7:6 (7:3), 6:1. Фучович четыре раза взял чужую подачу и всего раз отдал свою. Во втором раунде венгерский спортсмен встретится с хорватом Марином Чиличем.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 972 535 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мартин Фучович (Венгрия) – Виктор Троицки (Сербия) – 7:6 (7:3), 6:1
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