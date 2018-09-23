20:50 | Теннис — ATP

Федерер выразил уважение Южному в честь завершения карьеры. Фото

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал завершение карьеры россиянином Михаилом Южным.

- Уважение Михаилу. Замечательная карьера, - написал швейцарец в Твиттере.

 

36-летний российский теннисист выиграл 10 турниров АТР в одиночном разряде и 9 - в парном. Двукратный победитель Кубка Дэвиса в составе сборной России. Наивысшая позиция в рейтинге ATP - восьмая.

Федерер провел 18 матчей против Южного и все выиграл.

Дополнительная информация

https://twitter.com/rogerfederer

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