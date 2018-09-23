Федерер выразил уважение Южному в честь завершения карьеры. Фото

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал завершение карьеры россиянином Михаилом Южным.

- Уважение Михаилу. Замечательная карьера, - написал швейцарец в Твиттере.

Respect Mikhail 🙌

Wonderful career https://t.co/CyAMJEEVWs – Roger Federer (@rogerfederer) 23 сентября 2018 г.

36-летний российский теннисист выиграл 10 турниров АТР в одиночном разряде и 9 - в парном. Двукратный победитель Кубка Дэвиса в составе сборной России. Наивысшая позиция в рейтинге ATP - восьмая.

Федерер провел 18 матчей против Южного и все выиграл.