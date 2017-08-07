Донской поднялся на 12 позиций в чемпионской гонке ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. Россиянин Евгений Донской поднялся с 98-го на 86-е место, после того как дошел до финала турнира серии "Челленджер" в китайском Чэнду, где проиграл Лу Яньсюню из Тайваня. Лучший из россиян Карен Хачанов расположился на 33-й позиции.
В первой десятке рейтинга немец Александр Зверев поднялся на две строчки и теперь занимает четвертое место. Швейцарец Стэн Вавринка опустился с четвертой на пятую позицию, хорват Марин Чилич – с пятой на шестую.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 7 августа
1 (1*). Надаль (Испания) – 7095 очков
2 (2). Федерер (Швейцария) – 6545
3 (3). Тим (Австрия) – 3345
4 (6). Зверев (Германия) – 3165
5 (4). Вавринка (Швейцария) – 3150
6 (5). Чилич (Хорватия) – 2905
7 (7). Джокович (Сербия) – 2585
8 (8). Маррэй (Великобритания) – 2290
9 (9). Димитров (Болгария) – 1970
10 (10). Бердых (Чехия) – 1950...
33 (31). ХАЧАНОВ (Россия) – 880...
42 (40). РУБЛЕВ (Россия) – 773...
47 (42). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 687...
75 (70). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 501...
86 (98). ДОНСКОЙ (Россия) – 454
* – положение в предыдущем рейтинге