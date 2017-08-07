Донской поднялся на 12 позиций в чемпионской гонке ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. Россиянин Евгений Донской поднялся с 98-го на 86-е место, после того как дошел до финала турнира серии "Челленджер" в китайском Чэнду, где проиграл Лу Яньсюню из Тайваня. Лучший из россиян Карен Хачанов расположился на 33-й позиции.

В первой десятке рейтинга немец Александр Зверев поднялся на две строчки и теперь занимает четвертое место. Швейцарец Стэн Вавринка опустился с четвертой на пятую позицию, хорват Марин Чилич – с пятой на шестую.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 7 августа

1 (1*). Надаль (Испания) – 7095 очков

2 (2). Федерер (Швейцария) – 6545

3 (3). Тим (Австрия) – 3345

4 (6). Зверев (Германия) – 3165

5 (4). Вавринка (Швейцария) – 3150

6 (5). Чилич (Хорватия) – 2905

7 (7). Джокович (Сербия) – 2585

8 (8). Маррэй (Великобритания) – 2290

9 (9). Димитров (Болгария) – 1970

10 (10). Бердых (Чехия) – 1950...

33 (31). ХАЧАНОВ (Россия) – 880...

42 (40). РУБЛЕВ (Россия) – 773...

47 (42). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 687...

75 (70). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 501...

86 (98). ДОНСКОЙ (Россия) – 454

* – положение в предыдущем рейтинге