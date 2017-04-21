Давид Гоффен: "Победа над Джоковичем - лучшая в моей карьере"

Бельгиец Давид Гоффен выразил радость по поводу победы над Новаком Джоковичем (6:2, 3:6, 7:5) в 1/4 финала турнира в Монте-Карло. По его словам, такой успех вдохновляет.

– Это лучшая победа в моей карьере, – цитирует AFP Гоффена. – Игра получилась увлекательной, сложной. После такого аппетит только разыгрывается, появляется уверенность в себе. Я проиграл ему до этого пять раз. Но на грунте чувствовал себя комфортно. Я легко могу проводить затяжные игры. В третьем сете мне пришлось менять тактику. Я чувствовал, что нужно быть агрессивнее, чем обычно. Возможно, Новаку не хватило спокойствия.