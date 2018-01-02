Бердых не смог выйти во второй круг турнира в Дохе

Чех Томаш Бердых проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу в матче первого круга турнира в Дохе. Третья ракетка соревнований в Катаре потерпел поражение со счетом 4:6, 6:1, 6:7 (4:7).

Во втором круге Штруфф встретится с победителем пары Паоло Лоренци (Италия) - Гаэль Монфис (Франция).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 286 675 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Штруфф (Германия) - Бердых (Чехия, 3) - 6:4, 1:6, 7:6 (7:4)

Бедене (Словения) - Джазири (Тунис, WC) - 7:5, 6:1

Берреттини (Италия, Q) - Троицки (Сербия) - 4:6, 7:6 (7:5), 6:4