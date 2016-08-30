Александр Медведев: "Самоокупаемость St Petersburg Open? Поспешишь - людей насмешишь"

Заместитель председателя правления "Газпрома" и генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев рассказал, что потенциальные спонсоры турнира помогут выйти соревнованию на самоокупаемость, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Соревнование пройдет с 19 по 25 сентября.

– Сможет ли St Petersburg Open выйти на самоокупаемость в этом году?

– Что значит окупаться? Если вычесть деньги "Газпрома", окупаются операционные расходы. Мы стараемся поддерживать цены на билеты на низком уровне. Сложно представить, что у нас возможно установить цены, как на US Open или Roland Garros. Ведем переговоры с иностранными и российскими спонсорами. Когда они придут, это позволит снизить расходы "Газпрома" и вывести турнир на самоокупаемость.

– Это перспектива следующего года?

– Здесь торопиться нельзя. "Поспешишь – людей насмешишь". Реальный срок – это пять лет.

– В теннисе продажа прав на телетрансляции может принести доход?

– Они принадлежат ATP. Она реализует их самостоятельно. Что касается получения денег от российского телевидения, то на данном этапе мы просто рады, что они показывают наш турнир. Хотя, я уверен: придет время, когда критическая масса болельщиков будет такой, что телевизионные рекламодатели станут приносить столько денег, что можно будет делиться с организаторами турнира.