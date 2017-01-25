17:55 25 января | СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Россия отказалась от проведения этапа Мировой серии по синхронному плаванию

0
0
0

Россия отказалась от проведения этапа Мировой серии-2017 по синхронному плаванию из стратегических соображений. Об этом сообщила вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина. Этап был запланирован на конец мая. Предполагалось, что он может пройти в Казани.

- Мы приняли решение отказаться от проведения этапа, - цитирует ТАСС Брусникину.

Отмечается, что принятое решение не связано с рекомендациями Международного олимпийского комитета о лишении России международных соревнований из-за многочисленных допинговых нарушений.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3971863

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ