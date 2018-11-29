Ромашина вернется в спорт весной 2019 года

Российская синхронистка Светлана Ромашина заявила, что планирует вернуться к соревновательной деятельности весной 2019 года. После Олимпиады-2016 в ее карьере был перерыв, связанный с рождением ребенка.

"Планируется выступление на этапе Мировой серии в Казани у дуэта со Светланой Колесниченко и, возможно, соло. Первый старт у дуэта планируется во Франции в самом начале марта", - цитирует Ромашину "Р-Спорт".

Российский этап Мировой серии пройдет в Казани в апреле 2019 года.

Светлана Ромашина является пятикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию. В ее активе также 18 золотых медалей чемпионатов мира.