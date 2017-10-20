Колесниченко и Мальцев номинированы FINA на звание лучших синхронистов года

Россияне Светлана Колесниченко​ и Александр Мальцев приглашены на церемонию вручения наград лучшим спортсменам в водных видах спорта в качестве номинантов. В 2017 году Колесниченко на чемпионате мира выиграла две программы - техническую и произвольную, а также завоевала еще два золота в дуэте с Александрой Пацкевич. Мальцев в дуэте с Михаэлой Каланчой завоевал золото с произвольной программой.

- На церемонию вручения наград FINA мы летим со Светой Колесниченко - она как номинантка и я как тренер", - цитирует "Р-Спорт" тренера Колесниченко Татьяну Данченко.

- Александр приглашен на вручение премии как номинант, - подтвердила тренер Мальцева Гана Максимова.