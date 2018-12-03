Юлия Ефимова просто невероятна. Ее фото на Бали привело поклонников в восторг

Российская пловчиха Юлия Ефимова разместила очередное откровенное фото в своем Инстаграме. "Место мечты", – подписала кадр на пляже в красном купальнике трехкратный призер Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы и заслуженный мастер спорта. Хештеги поста в соцсети – "Бали" и "Рай".
Пользователи не скрывают своего восторга:
"Хороша!!!"
"Шикарная Юля!"
"Да Вы красивее Океана на этом снимке"
"Такая красивая фигура"
"Огонь! Какая же ты красивая, просто ангел!"
"Прелестна"
"Какая красивая… И женщина, и место"
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