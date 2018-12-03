Юлия Ефимова просто невероятна. Ее фото на Бали привело поклонников в восторг

Юлия Ефимова и ее фото на Бали. Фото Инстаграм

Российская пловчиха Юлия Ефимова разместила очередное откровенное фото в своем Инстаграме. "Место мечты", – подписала кадр на пляже в красном купальнике трехкратный призер Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы и заслуженный мастер спорта. Хештеги поста в соцсети – "Бали" и "Рай".

Пользователи не скрывают своего восторга:

"Хороша!!!"

"Шикарная Юля!"

"Да Вы красивее Океана на этом снимке"

"Такая красивая фигура"

"Огонь! Какая же ты красивая, просто ангел!"

"Прелестна"

"Какая красивая… И женщина, и место"