Морозов и Пригода одержали победы на Кубке мира Японии, Чупков и Ефимова стали вторыми

Российские пловцы Владимир Морозов и Кирилл Пригода победили на этапе Кубка мира по плаванию в Токио (Япония).

В последний день турнира Морозов победил на дистанции 50 метров баттерфляем. Решающий заплыв он проплыл за 22,29 секунды. В тройку лучших также попали американец Майкл Эндрю (22,39) и Такэси Кавамото (22,60).

Пригода одержал победу на дистанции 200 метров брассом с результатом 2.01,30. Вторым стал его соотечественник Антон Чупков (2.01,57), третьим - японец Ясухиро Косеки (2.02,84).

Россиянка Юлия Ефимова проплыла 50 метров брассом за 29,56 секунды и заняла второе место. Победила представительница Ямайки Алия Аткинсон (28,95). Третьей стала представительница Австралии Эмили Сибом (29,99).