15:22 | ПЛАВАНИЕ

Колмогоров рекомендован на пост главного тренера сборной России

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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что на пост главного тренера сборной России рекомендован Сергей Колмогоров. Заседание президиума ВФП состоялось в четверг в Казани. Колмогоров возглавил сборную России в 2015 году. 

Заседание президиума ВФП состоялось в четверг в Казани по итогам отчетно-выборной конференции организации.

– Президиум рекомендовал на пост главного тренера сборной России кандидатуру Сергея Колмогорова, – приводит ТАСС слова Сальникова. – На пост старшего тренера национальной команды рекомендован Сергей Жилкин.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3773655

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