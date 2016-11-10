Колмогоров рекомендован на пост главного тренера сборной России

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что на пост главного тренера сборной России рекомендован Сергей Колмогоров. Заседание президиума ВФП состоялось в четверг в Казани. Колмогоров возглавил сборную России в 2015 году.

Заседание президиума ВФП состоялось в четверг в Казани по итогам отчетно-выборной конференции организации.

– Президиум рекомендовал на пост главного тренера сборной России кандидатуру Сергея Колмогорова, – приводит ТАСС слова Сальникова. – На пост старшего тренера национальной команды рекомендован Сергей Жилкин.