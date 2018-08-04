Колесников выиграл золото чемпионата Европы с мировым рекордом

Россиянин Климент Колесников выиграл золото чемпионата Европы на дистанции 50 метров на спине. При этом спортсмен установил мировой рекорд - 24,00 секунды.
Вторым стал румын Роберт-Андрей Глинта (24,55), третьим - ирландец Райан Шейн (24,64).
Другой россинин Владимир Морозов занял четвертое место.
Глазго (Великобритания)
Чемпионат Европы
Мужчины
Спина, 50 м
1. Климент КОЛЕСНИКОВ (Россия) – 24,0
2. Роберт-Андрей Глинта (Румыния) – 24,55
3. Шане Райан (Ирландия) – 24,64
4. Владимир МОРОЗОВ (Россия) – 24,69