Изотов заявил, что после Олимпиады готов плавать еще четыре года

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Данила Изотов выразил желание остаться еще на четыре года в спорте после Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко.

– Мы говорили с ним после того как он вернулся из Рио, – приводит "Р-Спорт" слова Авдиенко. – Данила сказал, что сейчас отдохнет, но намерен еще четыре года поплавать. Желание у него такое есть. Я сказал ему, что придется много работать. Если остаешься для результата, нужен большой объем работы.