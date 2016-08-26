20:45 | ПЛАВАНИЕ

Изотов заявил, что после Олимпиады готов плавать еще четыре года

0
0
0

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Данила Изотов выразил желание остаться еще на четыре года в спорте после Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко.

– Мы говорили с ним после того как он вернулся из Рио, – приводит "Р-Спорт" слова Авдиенко. – Данила сказал, что сейчас отдохнет, но намерен еще четыре года поплавать. Желание у него такое есть. Я сказал ему, что придется много работать. Если остаешься для результата, нужен большой объем работы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20160826/1049195669.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ