Ефимова завоевала золото на дистанции 200 метров брассом на ЧЕ

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы в Глазго. Она показала результат 2 минуты 21,31 секунды.
Серебро взяла испанка Джессика Валь Монтеро - 2 минуты 23,02 секунды. Бронза у британки Молли Реншоу - 2 минуты 23,43 секунды.
Для Ефимовой это третья награда на этом турнире. Ранее она выиграла дистанцию 100 метров брассом и серебро в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.
Глазго (Шотландия)
Чемпионат Европы
Плавание
Женщины
200 метров брассом
1. Юлия Ефимова (Россия) - 2.21,31
2. Джессика Валь Монтеро (Испания) - 2.23,02
3. Молли Реншоу (Великобритания - 2.23,43