Ефимова завоевала золото на дистанции 200 метров брассом на ЧЕ

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы в Глазго. Она показала результат 2 минуты 21,31 секунды.

Серебро взяла испанка Джессика Валь Монтеро - 2 минуты 23,02 секунды. Бронза у британки Молли Реншоу - 2 минуты 23,43 секунды.

Для Ефимовой это третья награда на этом турнире. Ранее она выиграла дистанцию 100 метров брассом и серебро в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

Глазго (Шотландия)

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200 метров брассом

1. Юлия Ефимова (Россия) - 2.21,31

2. Джессика Валь Монтеро (Испания) - 2.23,02

3. Молли Реншоу (Великобритания - 2.23,43