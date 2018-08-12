Беляев стал серебряным призером чемпионата Европы в плавании на открытой воде

На чемпионате Европы по плаванию на открытой воде в соревновании мужчин на дистанции 25 километров российский спортсмен Кирилл Беляев занял второе место. Он преодолел дистанцию за четыре часа, 57 минут, 54,6 секунды.

Победу одержал венгр Кристоф Разовски. Бронзовую медаль завоевал итальянец Маттео Фурлан. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Плавание на открытой воде

Озеро Лох-Лодмонд (Великобритания)

Мужчины

25 километров

1. Кристоф Разовски (Венгрия) 4.57.53,5

2. КИРИЛЛ БЕЛЯЕВ (РОССИЯ) 4.57.54,6

3. Маттео Фурлан (Италия) 4.57.55,8…

6. ЕВГЕНИЙ ДРАЧЕВ (РОССИЯ) 4.59.42,1…

7. АНТОН ЕСИКОВ (РОССИЯ) 5.00.13,3