Виталий Мутко: "Бежать было не тяжело"

Министр спорта России Виталий Мутко, комментируя свое участие в массовом забеге участников и гостей Международного форума "Россия – спортивная держава", посвященном проведению в 2017 году в Сочи Всемирного фестиваля молодежи и студентов, заметил: ему было не трудно выйти на трассу. Забег, напомним, был на символические 2017 метров, передает из Коврова спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Тяжело было сегодня бежать?

– Да нет. С молодежью… Ребята нас увлекли. Были среди них значкисты ГТО, студенты. Вообще у нас тут насыщенная программа. Очень много различных площадок. Вчера, кстати говоря, мы слушали образовательную программу по борьбе с допингом, которую РУСАДА уже презентовала. Там собраны все ведущие ректоры вузов, ученые. Эта работа направлена на изменение культуры. А чтобы ее изменить, надо прийти в детский спорт, в семью. Надо убеждать детей, что можно побеждать честно, без допинга. Надо работать, надо тренироваться.