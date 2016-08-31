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Вероника Кэмпбелл-Браун: "На дистанции 200 м в Цюрихе может произойти что-то сумасшедшее"

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Олимпийская чемпионка Афин и Пекина на дистанции 200 м Вероника Кэмпбелл-Браун считает, что на первом из двух финальных этапов "Бриллиантовой лиги", который пройдет завтра в Цюрихе, забег на этой дистанции получится интересным. Лидером сезона является голландка Дафна Схипперс, которая обходит олимпийскую чемпионку Рио-де-Жанейро Элейн Томпсон на 26 очков. За победу на финальных этапах "Бриллиантовой лиги" дается по 20 очков.

– Здесь быстрые дорожки и широкие повороты, – приводит Inside The Games слова Кэмпбелл-Браун. – Завтра здесь может произойти что-то сумасшедшее.

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