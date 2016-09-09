Владыкина победила в плавании на 200 м на соревнованиях в Подмосковье

Олеся Владыкина одержала победу на дистанции 200 метров комплексным плаванием на всероссийских соревнованиях паралимпийцев по летним видам спорта, включенным в программу Паралимпиады-2016. Она проплыла дистанцию в классе Sm8 за 2 минуты 43,82 секунды. В классе Sm13 победу одержала Дарья Стукалова (2.33,59), в классе Sm14 - Валерия Шабалина (2.20,14), в классе Sm5 - Ирина Девятова (3.49,80).

На дистанции 50 м брассом в классе Sb3 победили Алексей Лыжихин (50,12 секунды) и Наталья Гаврилюк (1.00,55), на дистанции 50 м баттерфляем - Дмитрий Черняев (S5-S7 - 37,38) и Ирина Девятова (S5 - 50,30), на дистанции 100 м баттерфляем - Денис Тарасов (S8 - 1.03,57), Александр Скалиух (S9 - 1.01,85), Дмитрий Григорьев (S10 - 57,77), Максим Коваль (S11 - 1.09,44), Роман Макаров (S13 - 57,16), Ксения Согомонян (S8 - 1.17,74), Ирина Гражданова (S9 - 1.12,56), Нина Рябова (S10 - 1.09,42), Дарья Стукалова (S13 - 1.06,22), а на дистанции 200 м вольным стилем - Валерия Шабалина (2.03,14).

На дистанции 100 м вольным стилем выиграли Дарья Стукалова (S13 - 59,34), Юлия Шишова (S3 - 1.47,10), Ани Палян (S7 - 1.13,69), Наталья Мамлина (S9 - 1.05,13), Нина Рябова (S10 - 1.01,08), у мужчин лучшими стали Роман Жданов (S4 - 1.22,96), Дмитрий Черняев (S5 - 1.14,7,6), Вячеслав Ленский (S6 - 1.13,16), Сергей Сухарев (S7 - 1.03,38), Денис Тарасов (S8 - 56,46), Богдан Мозговой (S9 - 57,47), Дмитрий Бартасинский (S10 - 54,40), Кирилл Белоусов (S11 - 1.00,03) и Александр Голинтовский (S13 - 54,96).

Напомним, в соревнованиях в Подмосковье 8 - 9 сентября приняли участие спортсмены, не допущенные до Паралимпиады-2016.