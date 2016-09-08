14:17 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Великая поддержала российских паралимпийцев

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Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая поддержала российских спортсменов, не допущенных к участию в Паралимпиаде-2016. Она выступила перед паралимпийцами на всероссийских соревнованиях, которые были организованы для них в Подмосковье.

– Мы друг друга знаем много лет и поддерживаем всегда, – цитирует "Р-Спорт" Великую. – Ситуация, конечно, печальная, но вы такие молодцы, такие герои! Вы не прекращаете радоваться жизни, вы настолько сильные и смелые. Спасибо вам большое за ваш характер.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/paralympic/20160908/1069222961.html

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