Великая поддержала российских паралимпийцев

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая поддержала российских спортсменов, не допущенных к участию в Паралимпиаде-2016. Она выступила перед паралимпийцами на всероссийских соревнованиях, которые были организованы для них в Подмосковье.

– Мы друг друга знаем много лет и поддерживаем всегда, – цитирует "Р-Спорт" Великую. – Ситуация, конечно, печальная, но вы такие молодцы, такие герои! Вы не прекращаете радоваться жизни, вы настолько сильные и смелые. Спасибо вам большое за ваш характер.