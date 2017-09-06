Тренер: "Российские паралимпийцы подчинятся решению по выступлению в нейтральном статусе"

Главный тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова считает, что после решения Международного паралимпийского комитета (МПК) отказать Паралимпийскому комитету России (ПКР) в восстановлении членства в организации спортсмены оказались заложниками ситуации. По словам специалиста, она рассчитывала на положительный исход рассмотрения этого вопроса.

- Сложный вопрос, и нелегко принимать решение, - цитирует "Р-Спорт" Громову. - Честно говоря, никогда не хотелось бы быть в стороне от своей страны. Получается, что это единственный шанс пройти квалификационный отбор. Понятно, что это спорт, что это жизнь, что это все. Если нам скажут выступать, мы будем, если скажут, что нет - не будем выступать под нейтральным флагом. И спортсменов понимаешь, и тренеров понимаешь, мы все - заложники этой ситуации. Я думала, что нас обойдет эта чаша. Выступать под нейтральным флагом, представляя непонятно кого. Так получается?

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