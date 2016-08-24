Светлана Журова: "Мы все хотим доказательств по допинговому делу паралимпийцев"

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что российские паралимпийцы имеют право выступать под белым флагом МОК.

Напомним, что МПК 7 августа принял решение отстранить сборную России от участия в Паралимпиаде-2016, а Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской стороны.

– У любого спортсмена должно быть право выступать под белым флагом МОК. В ситуации с нашими паралимпийцами такого предложения даже не прозвучало. Я не знаю, воспользовались бы мы такой возможностью. Где доказательства? Где документы? Мы все хотим видеть доказательства! Наши паралимпийцы являются локомотивом, который ведет за собой отношение к инвалидам в России в целом. Мне неприятно, что все ценности, которые изначально были вложены в паралимпийское движение, рухнули в одночасье. (Любовь КОНЯЕВА)