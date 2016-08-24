16:38 24 августа | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Светлана Журова: "Мы все хотим доказательств по допинговому делу паралимпийцев"

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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что российские паралимпийцы имеют право выступать под белым флагом МОК.

Напомним, что МПК 7 августа принял решение отстранить сборную России от участия в Паралимпиаде-2016, а Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской стороны.

– У любого спортсмена должно быть право выступать под белым флагом МОК. В ситуации с нашими паралимпийцами такого предложения даже не прозвучало. Я не знаю, воспользовались бы мы такой возможностью. Где доказательства? Где документы? Мы все хотим видеть доказательства! Наши паралимпийцы являются локомотивом, который ведет за собой отношение к инвалидам в России в целом. Мне неприятно, что все ценности, которые изначально были вложены в паралимпийское движение, рухнули в одночасье. (Любовь КОНЯЕВА)

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