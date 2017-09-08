Сформирован новый состав исполкома Международного паралимпийского комитета

Сформирован состав исполкома Международного паралимпийского комитета (МПК) на ближайшие четыре года, информирует пресс-служба организации. Голосование прошло на генеральной ассамблее в Абу-Даби (ОАЭ).

В исполком были выбраны 10 членов: Ясуши Ямаваки (Япония), Мохаммед Альхамели (ОАЭ), Рита ван Дриэл (Нидерланды), Тим Реддиш (Великобритания), Лука Панкалли (Италия), Сунг Ил Ким (Южная Корея), Дебра Александер (ЮАР), Марианна Дэвис (США), Леонель да Роча Пинто (Ангола) и Хуан Пабло Саласар (Колумбия).

Напомним, ранее бразилец Эндрю Парсонс был избран новым президентом МПК, а пост вице-президента занял новозеландец Дуэйн Кэйл.