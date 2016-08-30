Сборная России по конному спорту лиц с ПОДА отказалась участвовать в Паралимпийских играх под флагом IPC

Паралимпийская сборная России по конному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата отказалась даже от теоретической возможности участвовать в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро под флагом Международного паралимпийского комитета (IPC). Об этом сообщается на официальном сайте Федерации конного спорта России. Напомним, вся паралимпийская сборная России была отстранена от Игр, которые пройдут с 7 по 18 сентября.

"После обсуждения командой было принято решение об отказе участия российской сборной по паралимпийской выездке в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро под флагом Международного паралимпийского комитета.

Все спортсмены и тренеры сборной однозначно заявляют, что, несмотря на то что участие в Паралимпийских играх было нашей целью и мечтой всей жизни и нам впервые в истории паралимпийского конного спорта России удалось попасть на Игры в командном зачете, у нас есть национальная гордость. Мы – россияне! У нас есть страна, в которой мы родились, выросли, в которой тренируемся и за которую мы выступаем, и только благодаря которой мы имеем возможность выступать на столь высоком уровне", - говорится в заявлении.