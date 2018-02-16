Российские паралимпийцы не хотят нести флаг МПК на церемонии открытия

Российские участники Паралимпиады-2018 в Пхенчхане не изъявляют желания нести флаг МПК на церемонии открытия Игр, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на первого вице-президента ПКР Павла Рожкова. Напомним, что из-за дисквалификации ПКР россияне выступят на играх под нейтральным флагом и без национальной символики.

- Мы начали диалог с МПК по этому вопросу, - сказал Рожков. - Наши спортсмены не изъявляют желания, мягко говоря, нести флаг МПК на церемонии открытия. Мы обсуждали возможность, что его понесет волонтер. Пока решения нет, но мы на этом вопросе заострили их внимание.

Учитывая, что церемония открытия - достаточно тяжелое мероприятие во временном и других отношениях, у нас традиционно ребята, которые на следующий день участвуют в соревнованиях, не смогут участвовать. Чтобы это не воспринималось МПК как демарш, мы заранее объяснили ситуацию. Они согласились и приняли к сведению, что эти спортсмены не будут участвовать.

Напомним, что на церемонии открытия Олимпиады олимпийский флаг в составе российской делегации также нес волонтер.