Римма Баталова: "Мы экстренно собираем исполком ПКР 1 февраля"

Член исполкома ПКР, депутат Госдумы, и 13-кратная паралимпийская чемпионка Римма Баталова отметила, что МПК признал, что ПКР провел колоссальную работу. Баталова также добавила, что исполком ПКР пройдет 1 февраля.

– Мы экстренно собираем исполком ПКР 1 февраля, – сказала Баталова. – Все решения будут приняты на нем. Комментировать пока нечего. На заседании ответим на вопросы, которые возникнут у тренеров и наших ребят по выезду с командой.

– Решение допустить наших под нейтральным флагом – лучшее, чего можно было добиться?

– Конечно. МПК подтверждает то, что мы провели колоссальную работу. Они может и готовы восстановить членство ПКР, но сами понимаете, какое сейчас отношение к России.

– Что скажете о запрете флага на трибунах?

– Они ничего нового не придумали. Пока нас допускают под нейтральным флагом. В МОК также об олимпийской сборной, но потом изменили концепцию допуска. Так что давайте немного подождем – решение нужно проработать и понять, кого и в каком формате допустят. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Россияне едут на Паралимпиаду. В нейтральном статусе. Live! //

МПК запретил использование российских флагов на Паралимпиаде-2018