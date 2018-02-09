Плющенко отправил в МОК и МПК письмо с просьбой допустить биатлонистов и лыжников на Паралимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что пытается добиться допуска российских спортсменов на Паралимпиаду в лыжных гонках и биатлоне. Для этого фигурист отправил письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК).
"Я только что отправил с моими друзьями, многократными чемпионами Олимпийских игр и чемпионатов мира президенту МОК Томас Баху и главе МПК Эндрю Парсонсу письмо… с просьбой допустить до Паралимпийских игр в Корее в марте 2018 года моего друга, героя нашей домашней Паралимпиады, шестикратного паралимпийского чемпиона Романа Петушкова и его коллег по сборной команде.
Вы все знаете, что спортсменам по лыжным гонкам и биатлону нашей паралимпийской команды, всем мужчинам, не дали шансов выступить на Играх. Очень надеюсь и верю, что найдут возможность и дадут шанс нашим ребятам выступить на Паралимпийских играх", - написал Плющенко в Инстаграме.
Ранее исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) утвердил состав российской делегации на Паралимпиаду-2018 в количестве 79 человек. 13 февраля в немецком Бонне состоится предварительная аккредитация заявленных участников. Из-за дисквалификации ПКР в Пхенчхане россияне выступят под нейтральным флагом.
Внимание ‼️‼️‼️Важная инфо ‼️‼️‼️ Друзья!Я только что отправил с моими друзьями,многократными чемпионами Олимпийских Игр и чемпионатов мира,Президенту МОК Т.Баху и Президенту МПК А.Парсонс, письмо-боль,с просьбой допустить до Паралимпийских Игр в Южной Корее в марте 2018 года,моего друга, героя нашей домашней паралимпиады,6ти кратного олимпийского чемпиона, Романа Петушкова и его коллег по сборной команде. Вы все знаете,что спортсменам по лыжным гонкам и биатлону нашей паралимпийской команды,всем мужчинам,не дали шансов выступить на Играх.Я,и мои коллеги: Роднина Ирина, Владислав Третьяк Карелин Александр,, Фетисов Вячеслав, Мамиашвили Михаил, Кожевников Александр, Немов Алексей, Исинбаева Елена, Кабаева Алина, Навка Татьяна, Хоркина Светлана, Киселева Мария, Сихарулидзе Антон, Волосожар Татьяна, Траньков Максим, Костомаров Роман, Журова Светлана, Жамнов Алексей, Мамун Маргарита, Тиманина Анжелика, Липницкая Юлия, Сотникова Аделина завоевали за свою карьеру 41 золотую,13 серебреных и 10 бронзовых медалей.Мы как никто другой,понимаем боль и отчаяние спортсменов, не простых спортсменов,а спортсменов с определенными проблемами по здоровью. Я не смог пройти мимо,все мое нутро борется с этой несправедливостью. Очень надеюсь и верю,что Президенты МОК и ПКР,найдут возможность и дадут шанс нашим ребятам выступить на Паралимпийских Играх. ‼️English version below
Помощник Президента
PR. Просто PR.
23:05
Maestro2
Господи,Женя,успокойся!!!!они страну не послушали,а тебя и подавно не послушают и письмо твое читать не будут.
22:32