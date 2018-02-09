Плющенко отправил в МОК и МПК письмо с просьбой допустить биатлонистов и лыжников на Паралимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что пытается добиться допуска российских спортсменов на Паралимпиаду в лыжных гонках и биатлоне. Для этого фигурист отправил письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК).

"Я только что отправил с моими друзьями, многократными чемпионами Олимпийских игр и чемпионатов мира президенту МОК Томас Баху и главе МПК Эндрю Парсонсу письмо… с просьбой допустить до Паралимпийских игр в Корее в марте 2018 года моего друга, героя нашей домашней Паралимпиады, шестикратного паралимпийского чемпиона Романа Петушкова и его коллег по сборной команде.

Вы все знаете, что спортсменам по лыжным гонкам и биатлону нашей паралимпийской команды, всем мужчинам, не дали шансов выступить на Играх. Очень надеюсь и верю, что найдут возможность и дадут шанс нашим ребятам выступить на Паралимпийских играх", - написал Плющенко в Инстаграме.

Ранее исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) утвердил состав российской делегации на Паралимпиаду-2018 в количестве 79 человек. 13 февраля в немецком Бонне состоится предварительная аккредитация заявленных участников. Из-за дисквалификации ПКР в Пхенчхане россияне выступят под нейтральным флагом.