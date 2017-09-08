ПКР начал работу по участию россиян в отборе к Играм-2018

Паралимпийский комитет России (ПКР) начал взаимодействие с Международным паралимпийским комитетом (МПК) по участию российских спортсменов в квалификации к Паралимпийским играм в Пхенчхане.

Сегодня новым президентом МПК был избран бразилец Эндрю Парсонс. Парсонс победил в первом туре голосования, сменив на этом посту британца Филипа Крэйвена, который возглавлял организацию с 2001 года.

- Сейчас возникает масса практических вопросов, связанных с реализацией [участия российских спортсменов в квалификации к Играм-2018], - цитирует ТАСС главу ПКР Владимира Лукина. - Но мы намерены вступить в контакт с рабочей группой Международного паралимпийского комитета, с другими органами, чтобы эти технические, но очень важные вопросы начали решаться. Собственно, мы уже начали эту работу и будем продолжать это делать, как только новое руководство приступит к работе.