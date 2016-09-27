11:52 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

ПКР готов был в последний момент отправить двух российских пловцов на Паралимпиаду

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Адвокат Алексей Карпенко, представляющий в суде интересы ПКР, отметил, что защита сделала все, чтобы допустить россиян на Паралимпиаду. Все российские спортсмены были отстранены от участия в Паралимпийских играх-2016 на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. 

- К последнему моменту мы могли отправить двух пловцов, был чартер, хотелось отправить хоть кого-то на Паралимпиаду, - цитирует "Р-Спорт" Алексея Карпенко. - Мы исчерпали все возможности и сделали все возможное, чтобы хоть кто-то из наших паралимпийцев мог поехать на Игры. Конституционный суд Германии дал понять, что не готов взять на себя ответственность и принять решение в нашу пользу, если вдруг потом окажется, что Международный паралимпийский комитет окажется прав

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http://rsport.ru/paralympic/20160927/1100135230.html

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