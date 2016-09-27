ПКР готов был в последний момент отправить двух российских пловцов на Паралимпиаду

Адвокат Алексей Карпенко, представляющий в суде интересы ПКР, отметил, что защита сделала все, чтобы допустить россиян на Паралимпиаду. Все российские спортсмены были отстранены от участия в Паралимпийских играх-2016 на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

- К последнему моменту мы могли отправить двух пловцов, был чартер, хотелось отправить хоть кого-то на Паралимпиаду, - цитирует "Р-Спорт" Алексея Карпенко. - Мы исчерпали все возможности и сделали все возможное, чтобы хоть кто-то из наших паралимпийцев мог поехать на Игры. Конституционный суд Германии дал понять, что не готов взять на себя ответственность и принять решение в нашу пользу, если вдруг потом окажется, что Международный паралимпийский комитет окажется прав