На Олимпийском саммите поднимут вопрос участия российских спортсменов в Паралимпийских играх-2018

На Олимпийском саммите в Лозанне будет обсуждаться вопрос участия сборной России в Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Саммит проходит под председательством президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

– Думаю, что этот вопрос мы сейчас будем обсуждать на заседании, – приводит ТАСС слова президента Международного паралимпийского комитета (МПК) Филипа Крейвена. – А в ближайшее время мы будем обсуждать с Паралимпийским комитетом России условия восстановления их членства в МПК.

Олимпийский саммит, посвященный итогам Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и пересмотру антидопинговой системы, проходит в Лозанне (Швейцария). Участники саммита намерены сформировать очередные предложения по реформированию работы ВАДА. Полный пересмотр антидопинговой системы ВАДА будет обсуждаться на внеочередной международной конференции по допингу в 2017 году.

Помимо Томаса Баха и Филиппа Крейвена, в заседании принимает участие президент ВАДА Крейг Риди. От российской стороны на заседании присутствует президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. На саммит также были приглашены главы национальных спортивных федераций по олимпийским видам спорта.