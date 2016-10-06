18:00 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Мутко считает, что паралимпийцев РФ не лишат права выступить на Играх-2018

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Министр спорта РФ Виталий Мутко высказал мнение, что российские спортсмены не будут лишены права выступить на Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. 7 августа МПК приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до Паралимпиады-2016. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

– С точки зрения государства – готовы содействовать ПКР, – цитирует ТАСС Мутко. – Они должны ехать и брать дорожную карту у МПК и выполнять ее, как это происходит с легкой атлетикой. МПК должен выработать претензии, иначе спортсмены будут судиться в индивидуальном порядке. Не думаю, что можем пропустить зимнюю Паралимпиаду.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3684170

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