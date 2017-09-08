МПК способен рассмотреть вопрос восстановления ПКР до конца 2017 года

Новый состав исполкома Международного паралимпийского комитета может перенести рассмотрение вопроса восстановления членства Паралимпийского комитета России с января 2018 года на более ранний срок.

По словам нового президента МПК Эндрю Парсонса, вопрос о переносе заседания будет зависеть от того, как быстро рабочая группа по восстановлению членства Паралимпийского комитета России подготовит отчет на основе решения совета учредителей ВАДА о статусе РУСАДА, что является ключевым пунктом дорожной карты по восстановлению ПКР.

– Следующее заседание исполкома намечено на январь, но сначала надо дождаться решения рабочей группы, уже после этого можно будет говорить о новой дате, – приводит ТАСС слова Парсонса. – Но перенос действительно возможен.

Все будет зависеть от рекомендаций рабочей группы. А эти рекомендации будут зависеть от того, какое решение будет принято на заседании совета учредителей ВАДА. Так что пока преждевременно говорить об этом.

В среду МПК обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения ПКР, однако российские спортсмены – представители таких видов спорта как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноубординг, допущены в нейтральном статусе к соревнованиям, на которых они могут завоевать лицензии для участия в Паралимпиаде в Пхенчхане. Гарантированно допуск россияне получат в случае полного восстановления членства ПКР.

Бразилец Парсонс был избран президентом МПК сегодня на генеральной ассамблее организации, которая проходит в Абу-Даби. На этом посту он сменил 67-летнего британца Филипа Крэйвена, который возглавлял организацию с 2001 года.