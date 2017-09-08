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17:29 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

МПК способен рассмотреть вопрос восстановления ПКР до конца 2017 года


Новый состав исполкома Международного паралимпийского комитета может перенести рассмотрение вопроса восстановления членства Паралимпийского комитета России с января 2018 года на более ранний срок.

 
16 марта 2014 года. Сочи. Российская команда на церемонии закрытия XI Паралимпийских зимних игр.Паралимпийцам России вручили нейтральный флаг. Пока

По словам нового президента МПК Эндрю Парсонса, вопрос о переносе заседания будет зависеть от того, как быстро рабочая группа по восстановлению членства Паралимпийского комитета России подготовит отчет на основе решения совета учредителей ВАДА о статусе РУСАДА, что является ключевым пунктом дорожной карты по восстановлению ПКР.

– Следующее заседание исполкома намечено на январь, но сначала надо дождаться решения рабочей группы, уже после этого можно будет говорить о новой дате, – приводит ТАСС слова Парсонса. – Но перенос действительно возможен.

Все будет зависеть от рекомендаций рабочей группы. А эти рекомендации будут зависеть от того, какое решение будет принято на заседании совета учредителей ВАДА. Так что пока преждевременно говорить об этом.

В среду МПК обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения ПКР, однако российские спортсмены – представители таких видов спорта как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноубординг, допущены в нейтральном статусе к соревнованиям, на которых они могут завоевать лицензии для участия в Паралимпиаде в Пхенчхане. Гарантированно допуск россияне получат в случае полного восстановления членства ПКР.

Бразилец Парсонс был избран президентом МПК сегодня на генеральной ассамблее организации, которая проходит в Абу-Даби. На этом посту он сменил 67-летнего британца Филипа Крэйвена, который возглавлял организацию с 2001 года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4547048

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