Михаил Терентьев: "В решении МПК в отношении России смешались спорт и политика"

Член исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) Михаил Терентьев заявил, что Международный паралимпийский комитет (МПК), решивший пустить наших паралимпийцев в статусе "нейтральный паралимпийский атлет", принял пограничное решение. В то же время Терентьев отметил, что спортсмены, готовившиеся к Паралимпиаде-2018, смогут реализовать свой потенциал.

– Считаю решение МПК компромиссным. Решение не использовать символику России на Паралимпиаде на грани, – сказал Терентьев. – В таком вердикте есть явная политическая составляющая – тут смешались и спорт, и полтика.

С другой стороны важно, что нашим спортсменам разрешили участвовать в Паралимпиаде, потому что они смогут реализовать в Корее свои наработки. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, ПКР был лишен членства в МПК в августе 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Позже организации составили дорожную карту, которая включала ряд критериев (67) для восстановления членства ПКР в Международном паралимпийском комитете. Решение о продлении отстранения ПКР было принято в декабре 2017 года.

Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта.

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