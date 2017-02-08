Михаил Дегтярев: "Сценарий МПК: снять с России дисквалификацию за месяц до начала Паралимпиады"

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев опасается, что решение о восстановлении членства Паралимпийского комитета в России в Международном паралимпийском комитете может быть принято в тот момент, когда никто из наших спортсменов не успеет пройти квалификацию на Игры в Пхенчхан.
– Мы перенесли на один-два месяца парламентские слушания по вопросу допинга, которые должны были состояться 9 февраля, по причине того, что мы получаем четкие сигналы из-за рубежа, - сказал Дегтярев. - У представителей международных организаций есть желание вести с нами диалог. Мы все озабочены происходящим. МПК может восстановить Россию за месяц до Паралимпийских игр, это их сценарий. Боюсь, в этом случае может получиться так, что российский флаг будет нести спортсмен-керлингист, и больше в Пхенчхане никого не будет. (Любовь КОНЯЕВА)
Slim Taller
А с чего решили,что кто-то собирается снимать дисквалификацию за месяц до Олимпиады?! Пока не будут выполнены критерии для восстановления членства в МОК,может пройти и пять лет.Ведь ничего не меняется,а сами собой санкции не отменятся.В Думе один деятель уже заявлял,что это санкции это просто бумажка.Только спортсмены опять старты пропускают.
18:23 8 февраля
vitvk
Самый четкий шаг - Россия сама выходит из Паралимпийского движения, на взносы для МПК организует Всемирные Игры Инвалидов(открытые) с хорошим призовым фондом. Все ,кто не попал на Олимпиаду,приедут, плюс из тех ,кто попал. Что-то вроде Игр Доброй Воли. Зато в ноги кланяться не надо,что более омерзительно,как попрошайки,ей Богу.
17:44 8 февраля
Bache Gabrielsen
Ну так сделайте что-нибудь. По 400 000 руб в месяц в своей Госдуме получаете, а толку от вас меньше. чем от козла молока.
17:24 8 февраля