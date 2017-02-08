Михаил Дегтярев: "Сценарий МПК: снять с России дисквалификацию за месяц до начала Паралимпиады"

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев опасается, что решение о восстановлении членства Паралимпийского комитета в России в Международном паралимпийском комитете может быть принято в тот момент, когда никто из наших спортсменов не успеет пройти квалификацию на Игры в Пхенчхан.

– Мы перенесли на один-два месяца парламентские слушания по вопросу допинга, которые должны были состояться 9 февраля, по причине того, что мы получаем четкие сигналы из-за рубежа, - сказал Дегтярев. - У представителей международных организаций есть желание вести с нами диалог. Мы все озабочены происходящим. МПК может восстановить Россию за месяц до Паралимпийских игр, это их сценарий. Боюсь, в этом случае может получиться так, что российский флаг будет нести спортсмен-керлингист, и больше в Пхенчхане никого не будет. (Любовь КОНЯЕВА)