Лукин не исключил, что МПК примет по ПКР отрицательное решение

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин не стал исключать того, что решение Международного паралимпийского комитета (МПК) по восстановлению статуса ПКР в организации может быть отрицательным с дальнейшим продолжением обсуждения вопроса.

- Оно (решение МПК) может быть как положительным, частично положительным, так и отрицательным, что отнюдь не исключено, с продолжением обсуждения вопроса. Как минимум промежуточное решение будет 6 сентября, - цитирует "Р-Спорт" Лукина.

МПК в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. Как ранее заявлял глава Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен, судьба выступления сборной России на Паралимпиаде-2018 решится после сентябрьского заседания исполкома МПК в Абу-Даби.