Эндрю Парсонс: "ПКР добился значительного прогресса в вопросе допинга, мы должны признать это"

Глава МПК Эндрю Парсонс​ признал, что ПКР достиг прогресса в борьбе с допингом. По его словам, спортсмены из России проходят различные проверки, которые позволяют сделать вывод о том, что антидопинговая система в России не скомпрометирована.

– Хотя деятельность ПКР остается приостановленной, он добился значительного прогресса, и мы должны признать это, – сказал Парсонс. – Российские паралимпийцы теперь проходят регулярные проверки и являются одними из самых изученных спортсменов мира. Теперь у нас больше уверенности в том, что антидопинговая система в России уже не скомпрометирована. Мы также стали свидетелями культурных изменений со стороны ПКР, которые, как мы надеемся, однажды положительно повлияют на должностных лиц в рамках всей России.

По мнению Совета управляющих МПК, разрешение участвовать спортсменам из России, которые отвечают строгим критериям участия, не поставят под угрозу нашу ответственность за обеспечение чистого спорта и равных условий для всех паралимпийцев.

Мы надеемся, что это решение будет в полной мере уважаться не только ПКР, но и паралимпийским движением в целом. Мы также надеемся, что это решение еще больше побудит ПКР работать со своими партнерами, в частности, с российскими властями. Это необходимо для полного соответствия критериям, чтобы в следующий раз произошел настоящий спортивный праздник, а спортсмены смогли бы выступать под российским флагом.