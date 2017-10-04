29 российских спортсменов, участвующих в отборе к Паралимпиаде, подходят под критерий МПК

29 российских паралимпийцев, заявленных для участия в квалификационных турнирах к Паралимпийским играм-2018, соответствуют критерию МПК по антидопинговому тестированию, сообщает официальный сайт ПКР. Ранее МПК продлил отстранение ПКР, однако разрешил российским спортсменам участвовать в отборе на турнир в качестве нейтральных спортсменов в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

Одним из критериев допуска россиян является наличие лицензии и соответствие требованиям антидопингового тестирования, которое предусматривает прохождение спортсменом как минимум двух антидопинговых тестов в течение шести месяцев перед соответствующим стартом. Так, 29 россиян соответствуют данному критерию. 16 спортсменов прошли тестирование только один раз.