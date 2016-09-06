263 россиянина примут участие в турнире для отстраненных от Паралимпиады

В соревнованиях для недопущенных до Олимпиады в Рио российских паралимпийцев примут участие 263 спортсмена, информирует пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР). Церемония открытия турнира, который состоится на площадках учебно-тренировочных центров "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также спортивных базах Москвы и Московской области, пройдет 7 сентября в московском "Крокус Сити Холле".

Соревнования будут проходить по 18 дисциплинам: академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, легкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, стрельба из лука, велоспорт, волейбол сидя, голбол, дзюдо, конный спорт, настольный теннис, теннис на колясках, триатлон, фехтование на колясках, мини-футбол, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом.