На форуме "Россия – спортивная держава" предложат схемы противодействия глобальным угрозам

Деловую программу VI Международного форума "Россия – спортивная держава" завершит заседание круглого стола на крайне злободневную для российского спорта тему – "Противодействие глобальным угрозам. Создание среды, свободной от дискриминации и насилия". Мероприятие пройдет 13 октября на площадке СК "Доброград" Владимирской области.

Ведущими круглого стола выступят советник Президента Российского футбольного союза по правовым вопросам Денис Рогачев и офицер по правам человека Секции по недопущению проявления расизма Управления ООН по правам человека Томас Поллан.

Заседание будет длиться целый день, с перерывом на обед, и будет разбито на три тематических сегмента.

В 10:30 начнется блок "Создание среды, свободной от дискриминации. Российский опыт", во время которого участники круглого стола обсудят вопросы взаимодействия контролеров-распорядителей и футбольных фанатов, выявят угрозы безопасности при проведении спортивных мероприятий, обозначат необходимые профилактические меры по обеспечению безопасности, а также поделятся опытом, полученным по итогам Евро-2016.

В работе данного сегмента ожидается участие следующих спикеров: начальник Управления ГУОООП МВД России Андрей Захаров; президент Ассоциации спортивной безопасности Геннадий Алешин; руководитель "Посольства болельщиков России" Елена Еркина; менеджер "Работа Посольства болельщиков России Сергей Подгайный; генеральный консул Генконсульства России в Марселе Сергей Молчанов; консул Генконсульства России в Марселе Даниил Болтакс; чрезвычайный и полномочный посол МИД России Константин Долгов; руководитель Управления по устойчивому развитию Милана Верхунова; директор Департамента безопасности АНО "Оргкомитет "Россия-2018" Александр Протасов.

В 14:30 начнется сессия "Мировой опыт создания среды, свободной от дискриминации. Существующие проблемы и точки роста". На заседании выступят: глава Департамента стадионов и безопасности УЕФА Марк Тиммер; глава Аналитического центра экспертов по безопасности ЕС на футбольных матчах Дэвид Бохэнан; генеральный директор Международного центра спортивной безопасности Эммануэль Медейрош.

Руководствуясь международным опытом, участники заседания обсудят стратегические меры противодействия дискриминации в спорте (в частности, в футболе), проведут анализ текущих проблем в данной области, составят прогнозы развития и стратегии по решению проблем в мировом спорте.

Завершит работу круглого стола сессия "К вопросу о роли саморегулирования фанатского сообщества в аспекте создания среды, свободной от дискриминации. Взаимодействие с иными заинтересованными субъектами". Обсуждение начнется в 16:45 и будет посвящено решению вопросов противодействия и профилактики хулиганского поведения болельщиков на футбольных матчах, взаимодействия фан-посольств и фан-клубов футбольных команд.

К участию в заседании приглашены: главный исполнительный директор "Футбольные болельщики Европы" Д. Вюрбс; координатор проекта "Футбольные болельщики Европы" Р. Ивейн.

На заседании также выступят представители фанатских сообществ из Германии, России, Чехии и Швеции.