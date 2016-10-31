Леонид Тягачев: "У ОКР нет средств на содержание тренеров-иностранцев"

Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев подчеркнул, что у организации нет финансовых средств, чтобы помогать в содержании иностранных тренеров. В октябре сборную России по лыжным гонкам покинули два немецких специалиста: тренер Рето Бургермайстер и физиотерапевт Изабель Кнауте. По официальной информации, лидеры сборной – Сергей Устюгов, Евгений Белов и Станислав Волженцев – отказались тренироваться под их руководством. И держать столь высокооплачиваемых тренеров на контракте стало нецелесообразно.

Примечательно, что уход иностранных тренеров из сборных России по зимним видам спорта стал массовым. В 2016 году своих должностей, помимо Бургермайстера и Кнауте, лишились еще 26 специалистов. Среди них герои домашних Олимпийских игр в Сочи: француз Себастьян Крос (шорт-трек), канадец Пьер Людерс (бобслей) и немец Вилли Шнайдер (скелетон).

– У ОКРа уже нет столько финансовых средств, чтобы помогать в содержании иностранных тренеров, как это было в период подготовки к Играм в Сочи, – приводят "Известия" слова Тягачева. – Однако я не переживаю от того, что количество иностранцев резко сократилось. Мое твердое мнение, что в такой стране, как Россия, со сборными должны работать местные тренеры. Если в каком-то виде спорта стагнация, можно пригласить дорогостоящего зарубежного специалиста, но только в качестве консультанта, чтобы ответственность за результат лежала на нашем тренере. Жаль, что за эти годы за рубеж уехали российские тренеры по фигурному катанию, лыжным гонкам, биатлону… Мы не смогли их удержать, а они бы принесли нам много пользы.

Когда мы приглашаем иностранца, руки у наших тренеров опускаются, – продолжил Тягачев. – Они лишаются возможности принимать решения, подрывается их авторитет. Знаете, сколько получают иностранные тренеры в России? Самая маленькая зарплата приглашенного специалиста в сноуборде и горных лыжах составляла около 15 тысяч евро в месяц. В остальных видах спорта 20 тысяч евро и более. А наши тренеры получают по 50–100 тысяч рублей. Это в корне неправильно, даже уничижительно. Должна продуктивно работать школа тренеров, наших специалистов надо посылать учиться за границу. Именно на это должны уходить средства, которые сейчас заложены на зарплаты иностранцам.