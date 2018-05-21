205 участников Игр Содружества запросили убежища в Австралии

Более 200 участников последних Игр Содружества попросили убежища в Австралии, которая принимала соревнования с 4 по 15 апреля. Как сообщает AFP со ссылкой на источник в МВД Австралии, в стране остаются 205 спортсменов и сотрудников сборных, которые сделали запрос на предоставление убежища.

Все запросы рассматриваются в индивидуальном порядке, а пока все 205 человек остаются в Австралии. МВД отмечает, что визы еще 50 человек истекли, однако о них нет данных. Спортсмены из нескольких африканских стран просто сбежали во время самих соревнований.