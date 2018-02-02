Экс-вице-президент ВАДА: "У МОК не остается другого выбора, кроме как допустить до Игр 28 российских спортсменов"

Почетный член МОК, бывший вице-президент ВАДА Арне Люнгквист отметил, что решения CAS не могут быть обжалованы. Люнгквист также добавил, что у МОК не остается другого выбора, кроме как допустить до участия в Олимпийских играх 28 оправданных российских спортсменов.

– Допустит ли МОК 28 оправданных российских спортсменов? Как я понимаю, у МОК не остается другого выбора, – цитирует SVT Люнгквист. – Решения CAS не могут быть обжалованы. МОК теоретически может обратиться в Верховный суд Швейцарии. Но обычно они такими вопросами не занимаются. Я не думаю, что МОК собирается это делать.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 1 февраля удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) на аннулирование результатов Олимпиады в Сочи-2014 и пожизненное отстранение от Игр. Россияне вернули себе завоеванные медали и право претендовать на участие в Олимпиаде, если МОК пригласит их в Пхенчхан. Еще 11 апелляций удовлетворено частично. Спортсмены не прощены, награды домашней Олимпиады им не вернут и на Игры они могут приехать только через четыре года.