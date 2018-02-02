Экс-вице-президент ВАДА: "У МОК не остается другого выбора, кроме как допустить до Игр 28 российских спортсменов"

Почетный член МОК, бывший вице-президент ВАДА Арне Люнгквист отметил, что решения CAS не могут быть обжалованы. Люнгквист также добавил, что у МОК не остается другого выбора, кроме как допустить до участия в Олимпийских играх 28 оправданных российских спортсменов.
– Допустит ли МОК 28 оправданных российских спортсменов? Как я понимаю, у МОК не остается другого выбора, – цитирует SVT Люнгквист. – Решения CAS не могут быть обжалованы. МОК теоретически может обратиться в Верховный суд Швейцарии. Но обычно они такими вопросами не занимаются. Я не думаю, что МОК собирается это делать.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 1 февраля удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) на аннулирование результатов Олимпиады в Сочи-2014 и пожизненное отстранение от Игр. Россияне вернули себе завоеванные медали и право претендовать на участие в Олимпиаде, если МОК пригласит их в Пхенчхан. Еще 11 апелляций удовлетворено частично. Спортсмены не прощены, награды домашней Олимпиады им не вернут и на Игры они могут приехать только через четыре года.
Жоня1111
Lars Berger Не в теме бывший чиновник. МОК поступил изощреннее. Он просто отстранил ОКР и придумал "фишку" с приглашениями. И с чего МОК сейчас будет "приглашать" этих 28, если Устюгова, Шипулина и Ана не "пригласил"? С чего?) _________________________ Если МОК их допустит, то фактически признает, что они не правы. Поэтому такового не произойдет.
20:00
sdf_1
Не исключено, что МОК и ВАДА в своей бессильной злобе начнут подбрасывать нашим спортсменам наркотики и прочие нехорошие вещества с целью компрометации не только их, но CAS. А вот даже и Трэвис Тайгерт вполне может сделать. Тем более, что у него в США вообще почти все "спортсмены" разными таблетками откормлены по сомнительным рецептам сомнительных врачей и ни его, ни "эксперта" Макларена, ни самого Баха это почему-то не нисколько волнует. Поэтому возможны любые провокации в отношении наших спортсменов со стороны этих господ
19:58
НЕТ оскорблениям В СЭ!
Чем быстрее МОК вернет наш флаг и чем больше пригласят наших незаконно отстраненых, тем меньше они попадут на бабки
19:48
НЕТ оскорблениям В СЭ!
Легкова они однозначно должны приглашать, они незаконно отстранили его от соревнований где он бы за квоту боролся
19:43
Thomas_Boy_
И меня.
19:42
rusfed 2.0
Речь не о Устюгове и Ко, а о Легкове и Ко
19:36
НЕТ оскорблениям В СЭ!
И ФЛАГ С ГИМНОМ! Иначе засуживать по полной, и ОКР подавать иски
19:09
НЕТ оскорблениям В СЭ!
28 оправданных и Шипулина, Устюгова и всех кто по квотам изначально должен был попадать, это очень много спортсменов. Отсюда и американская заявка такая раздутая
19:07
Lars Berger
Не в теме бывший чиновник. МОК поступил изощреннее. Он просто отстранил ОКР и придумал "фишку" с приглашениями. И с чего МОК сейчас будет "приглашать" этих 28, если Устюгова, Шипулина и Ана не "пригласил"? С чего?)
19:05
miker65
Вряд ли МОК допустит до игр 28 оправданных сочинцев. Тогда уж вообще маразм получится! Шипулина с Устюговым не допустили вообще ничего никому не обьяснив.
19:02
NapoliFC
МОК Шипулина и Ко не пустил просто потому что не пустил, соответственно этих можно вообще даже не рассматривать. Они специально придумывали процедуру при которой что хотят то и делают.
18:44
rusfed 2.0
Только что читал аналогичное мнение бывшего судьи CAS немца Christian Kraehe, сейчас юриста в IBSF
18:38