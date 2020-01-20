Гавриков — о ходе матча за золото Пхенчхана-2018: «Не то чтобы поник, но начал переживать»
09:00
Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал об эмоциях по ходу финального матча олимпийского турнира с Германией (4:3, ОТ).
— Страшно было в концовке финала с немцами?
— Не то чтобы поник, но начал переживать, когда Сережа Калинин удалился. Тогда уже думал, что нам очень тяжело будет сравнять. Слава богу, Никита Гусев смог ее туда засунуть. Это вообще тяжело было — бросить и попасть с такого угла! Повторить такое тяжело. (Игорь Рабинер)
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