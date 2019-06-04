Анна Сидорова: "Было больно за Женю Медведеву и тяжело"

Российская керлингистка Анна Сидорова в интервью Team Russia рассказала про непопадание ее команды на Олимпийские игры 2018 в Пхенхчане.

– Два года назад ваша команда была на пике – серебро ЧМ-2017 в Китае, олимпийские перспективы. Но следующий сезон не сложился – то самое пятое место на Европе, поражение на олимпийском отборе. Вы нашли ответ, что именно случилось?

– Знаете, если бы каждый спортсмен и тренер мог объяснить, что происходит и почему не получается победить, то все были бы чемпионами. К сожалению, так не бывает. Даже если кто-то говорит, что на 100 процентов уверен – он знает, что если бы сделал вот так, то дальше было бы так. Или вот именно в этом кроется причина неудачи. Да ты не знаешь, что было бы, если. Ну серьезно. Никто не знает. Такова жизнь. Поэтому говорить, что мы нашли причину – нет. Говорить, что мы не хотели – смешно, даже не стоит начинать. Что для нас это был удар – да. И слез было пролито немало. Для каждой из нас это был маленький конец света. Ничего не хотелось, была апатия. Даже не знаю, сколько это продолжалось. Меня лично спасло то, что я в какой-то момент переключилась на комментирование.

– Вы отработали олимпийский турнир в новом качестве, находясь на месте событий. Что ощущали?

– Честно говоря, в какой-то момент я остановилась и думаю: “А я вообще готова поехать в Корею? Быть там и одновременно не быть там”. Это было непросто. Но я справилась. И даже не прослезилась на этой Олимпиаде. Хотя нет – было, но в момент, не связанный с керлингом. А когда смотрела выступление Жени Медведевой и видела ее напряжение после произвольной программы. Когда она уже откатала, мне казалось, что Женя выиграет золотую медаль, но судьба распорядилась по-другому. Вот тогда было больно за нее и тяжело. Потому что я знаю, каково это. Пройти через это все и победить себя – для любого спортсмена это самое сложное. Когда вы видите, что спортсмен прыгает, вскидывает руки – это не радость оттого, что ты победил соперника. Это радость оттого, что ты победил себя. Это самое дорогое ощущение. То, ради чего мы все и делаем.



